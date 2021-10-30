"Тоттенхэм" нашёл замену для Льориса в "Астон Вилле"

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"Тоттенхэм" нашёл замену для Льориса в "Астон Вилле"

Фото твиттер Эмилиано Мартинеса

Вратарь "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес привлёк внимание лондонского "Тоттенхэма", сообщает The Independent.

По сведениям издания, "шпоры" видят в аргентинце замену для Уго Льориса, чей контракт с клубом истекает следующим летом.

Рыночная стоимость Мартинеса оценивается в 35 миллионов евро.

Голкипер выступает за "Астон Виллу" с сентября 2020 года, сыграл 46 матчей и пропустил 58 голов.

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