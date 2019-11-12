"Тоттенхэм" нашел замену Эриксену в "Аяксе"

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"Тоттенхэм" нашел замену Эриксену в "Аяксе"
"Тоттенхэм" проявляет интерес к марокканскому полузащитнику "Аякса" Хакиму Зиешу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает Зиеша в качестве замены датскому хавбеку Кристиану Эриксену, который отказался продлевать контракт и покинет клуб в январе либо в летнее трансферное окно. "Тоттенхэм" готов заплатить за Зиеша 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Зиеш провел за "Аякс" 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с голландским клубом действует до лета 2022 года.

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