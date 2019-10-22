"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в "Барселоне"

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"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в "Барселоне"

Лондонский "Тоттенхэм" продолжает мониторить составы других клубов в поиске замены для полузащитника Кристиана Эриксена.

Напомним, что контракт звёздного датчанина со "шпорами" истекает следующим летом и он отказывается его продлевать.

По информации Mundo Deportivo, англичане попытаются заполучить хавбека "Барселоны" Карлеса Аленью. Подписание испанца уже одобрил главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

В текущем сезоне Аленья провёл за "блауграну" всего 1 матч. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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