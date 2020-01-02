"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в Испании

Лондонский "Тоттенхэм" хочет купить атакующего полузащитника, который станет заменой для Кристиана Эриксена.

По информации AS, сейчас "шпоры" всерьёз нацелились на хавбека "Атлетико" Тома Лемара, которым также интересуются "Арсенал" и "Лион".

"Тоттенхэм" намерен подписать француза в январе. "Матрасники" готовы продать игрока этой зимой.

Лемар выступает за "Атлетико" с лета 2018 года, сыграл 64 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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