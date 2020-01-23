"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в "Милане"

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"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в "Милане"

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу может стать игроком лондонского "Тоттенхэма", утверждает Calciomercato.

По сведениям издания, "шпоры" видят в турецком хавбеке замену для Кристиана Эриксена, который близок к уходу из клуба.

Сообщается, что "россонери" готовы отпустить 25-летнего футболиста в "Тоттенхэм" за 20 миллионов евро.

Чалханоглу выступает за "Милан" с лета 2017 года, сыграл 109 матчей, забил 14 голов и сделал 24 ассиста.

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