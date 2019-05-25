"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в середняке Примеры

Лондонский "Тоттенхэм" определился с заменой для полузащитника Кристиана Эриксена, который, скорее всего, перейдёт в мадридский "Реал".

Как сообщает AS, "шпоры" хотят приобрести у "Бетиса" аргентинского хавбека Джовани Ло Чельсо.

Английский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 60 миллионов евро. Конкуренцию "Тоттенхэму" намерен составить "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Ло Чельсо сыграл за "Бетис" 45 матчей, забил 16 голов и сделал 6 ассистов.

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