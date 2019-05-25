"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в середняке Примеры

Теги тоттенхэмбетисджованни ло чельсокристиан эриксенманчестер юнайтедтрансферы

"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в середняке Примеры

Лондонский "Тоттенхэм" определился с заменой для полузащитника Кристиана Эриксена, который, скорее всего, перейдёт в мадридский "Реал".

Как сообщает AS, "шпоры" хотят приобрести у "Бетиса" аргентинского хавбека Джовани Ло Чельсо.

Английский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 60 миллионов евро. Конкуренцию "Тоттенхэму" намерен составить "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Ло Чельсо сыграл за "Бетис" 45 матчей, забил 16 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "Реал" назвал "Тоттенхэму" стоимость Асенсио. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кто заменит Бердыева в "Рубине"? Клуб рассматривает пять кандидатов

Кто заменит Бердыева в "Рубине"? Клуб рассматривает пять кандидатов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов