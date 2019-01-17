"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в Серии А
Лондонский "Тоттенхэм" нашёл замену своему ведущему полузащитнику Кристиану Эриксену в Серии А, сообщает итальянская пресса.
В случае ухода звёздного датчанина, за которым охотятся "Реал" и "Челси", "шпоры" приложат максимум усилий, чтобы заполучить хавбека "Наполи" Петра Зелински.
"Партенопейцы", в свою очередь, не хотят расставаться с 24-летним поляком и планируют продлить с ним контракт, повысив в договоре сумму отступных до 120 миллионов евро.
Зелински выступает за "Наполи" с 2016 года, сыграл 119 матчей, забил 16 голов и сделал 10 ассистов.
Соглашение футболиста с неаполитанцами рассчитано до июня 2021 года, а его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
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|М
|О
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|Тоттенхэм
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|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
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|Манчестер Юнайтед
|22
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|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
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|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
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|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
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|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
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|Кардифф Сити
|22
|19
|18
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|19
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|22
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