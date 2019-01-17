"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в Серии А

Лондонский "Тоттенхэм" нашёл замену своему ведущему полузащитнику Кристиану Эриксену в Серии А, сообщает итальянская пресса.

В случае ухода звёздного датчанина, за которым охотятся "Реал" и "Челси", "шпоры" приложат максимум усилий, чтобы заполучить хавбека "Наполи" Петра Зелински.

"Партенопейцы", в свою очередь, не хотят расставаться с 24-летним поляком и планируют продлить с ним контракт, повысив в договоре сумму отступных до 120 миллионов евро.

Зелински выступает за "Наполи" с 2016 года, сыграл 119 матчей, забил 16 голов и сделал 10 ассистов.

Соглашение футболиста с неаполитанцами рассчитано до июня 2021 года, а его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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