"Тоттенхэм" нашёл замену Льоренте

Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на форварда "Ред Булл Зальцбург" Хван Хи Чхана, сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, "шпоры" видят в 22-летнем корейце замену для Фернандо Льоренте, который летом покинет клуб.

Трансферная стоимость Чхана, на которого также претендует "Ливерпуль", оценивается в 15 миллионов евро.

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