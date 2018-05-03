"Тоттенхэм" нашёл замену Льоренте

Теги тоттенхэмред булл зальцбургфернандо льоренте

"Тоттенхэм" нашёл замену Льоренте

Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на форварда "Ред Булл Зальцбург" Хван Хи Чхана, сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, "шпоры" видят в 22-летнем корейце замену для Фернандо Льоренте, который летом покинет клуб.

Трансферная стоимость Чхана, на которого также претендует "Ливерпуль", оценивается в 15 миллионов евро. 

Не пропустите: "Тоттенхэм" интересуется хавбеком "Спартака". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов