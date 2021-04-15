"Тоттенхэм" нашел замену Льорису
Фото: Твиттер @bet365
Лондонский "Тоттенхэм" продолжает искать замену для своего основного вратаря Уго Льориса, контракт которого со "шпорами" заканчивается летом 2022 года.
Основным претендентом для англичан стал голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны, сообщает инсайдер Николо Скира. Представители "Тоттенхэма" уже связались с агентом игрока, чтобы обсудить детали возможного перехода. Боссы "старой синьоры" готовы отпустит поляка, в случае если в летнее трансферное окно удастся осуществить покупку вратаря "Милана" сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы.
#Tottenham are looking a new goalkeeper to replace Hugo #Lloris, who could leave. #Spurs have asked info to the agent Jonathan Barnett for Wojciech #Szczesny, who could be sold by #Juventus if Bianconeri sign Gigio #Donnarumma this summer. #transfers #THFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 15, 2021
Контракт Щесны с "Ювентусом" рассчитан до лета 2024 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Читать также: "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" заинтересованы в защитнике сборной Дании | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Холанд рассчитывает получать в новой команде 35 млн евро в год
-
УЕФА запретила арбитру Сергею Лапочкину заниматься футбольной деятельностью 90 дней
-
Треть клубов Серии А требуют отставки президента Лиги
-
"Челси" нацелился на защитника "Севильи" Кунде и готов включить в сделку одну из своих звезд
-
"Спартак" посмеялся над Шалимовым, который перепутал возраст Умярова
Лента новостей
-
Экс-арбитр Федотов высказался об отстранении судьи Лапочкина
-
Бутсы Месси, в которых он побил рекорд Пеле, выставят на аукцион
-
Влашич - лидер РПЛ по созданным голевым моментам
-
РФС определился с наказанием для "Уфы" за нецензурный твит
-
Ламела может продолжить карьеру в Серии А
-
Геннадий Орлов считает, что Ларссон летом покинет "Спартак"
-
"Тоттенхэм" нашел замену Льорису
-
"Ростов" нацелился на принадлежащего "Челси" нападающего
-
"Наполи" обсудил с де Паулем возможный трансфер
-
1
Пике не будет наказан за слова о "Реале" и судьях
-
Холанд рассчитывает получать в новой команде 35 млн евро в год
-
"Интер" хочет подписать Тальяфико. Игрок отреагировал
-
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" заинтересованы в защитнике сборной Дании
-
УЕФА запретила арбитру Сергею Лапочкину заниматься футбольной деятельностью 90 дней
-
Неймар после завершения карьеры планирует стать профессиональным игроком в покер
-
Amazon снимет сериал про Погба
-
Гвардиола: "В "Барселоне" мои игроки были чертовыми "убийцами"
-
Торрейра: " Прямо сейчас хочу перейти в "Бока Хуниорс"
-
Треть клубов Серии А требуют отставки президента Лиги
-
Локателли прокомментировал интерес к себе со стороны топ-клубов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18