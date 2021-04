"Тоттенхэм" нашел замену Льорису

Фото: Твиттер @bet365

Лондонский "Тоттенхэм" продолжает искать замену для своего основного вратаря Уго Льориса, контракт которого со "шпорами" заканчивается летом 2022 года.

Основным претендентом для англичан стал голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны, сообщает инсайдер Николо Скира. Представители "Тоттенхэма" уже связались с агентом игрока, чтобы обсудить детали возможного перехода. Боссы "старой синьоры" готовы отпустит поляка, в случае если в летнее трансферное окно удастся осуществить покупку вратаря "Милана" сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы.

#Tottenham are looking a new goalkeeper to replace Hugo #Lloris, who could leave. #Spurs have asked info to the agent Jonathan Barnett for Wojciech #Szczesny, who could be sold by #Juventus if Bianconeri sign Gigio #Donnarumma this summer. #transfers #THFC