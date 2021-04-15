"Тоттенхэм" нашел замену Льорису

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"Тоттенхэм" нашел замену ЛьорисуФото: Твиттер @bet365 
Лондонский "Тоттенхэм" продолжает искать замену для своего основного вратаря Уго Льориса, контракт которого со "шпорами" заканчивается летом 2022 года.

Основным претендентом для англичан стал голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны, сообщает инсайдер Николо Скира. Представители "Тоттенхэма" уже связались с агентом игрока, чтобы обсудить детали возможного перехода. Боссы "старой синьоры" готовы отпустит поляка, в случае если в летнее трансферное окно удастся осуществить покупку вратаря "Милана" сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы.

Контракт Щесны с "Ювентусом" рассчитан до лета 2024 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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