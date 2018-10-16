"Тоттенхэм" нашел замену Почеттино в АПЛ

"Тоттенхэм" проявляет интерес к главному тренеру "Борнмута" Эдди Хау, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство лондонского клуба рассматривает кандидатуру Хау в качестве возможной замены нынешнему главному тренеру Маурисио Почеттино, которым интересуются "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне "Борнмут" после восьми туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за бывшего игрока "Челси". | http://soccernews.ru