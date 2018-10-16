"Тоттенхэм" нашел замену Почеттино в АПЛ

Теги тоттенхэмборнмутэдди хаумаурисио почеттино

"Тоттенхэм" нашел замену Почеттино в АПЛ

"Тоттенхэм" проявляет интерес к главному тренеру "Борнмута" Эдди Хау, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство лондонского клуба рассматривает кандидатуру Хау в качестве возможной замены нынешнему главному тренеру Маурисио Почеттино, которым интересуются "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне "Борнмут" после восьми туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за бывшего игрока "Челси". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов