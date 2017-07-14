"Тоттенхэм" нашёл замену Уокеру в "Порту"

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"Тоттенхэм" нашёл замену Уокеру в "Порту"

Лондонский "Тоттенхэм" приступил к поиску нового правого защитника, который заменит Кайла Уокера, согласовавшего переход в "Манчестер Сити".

Как сообщает The Times, "шпоры" нацелились на Рикарду Перейру из "Порту". Сумма возможного трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что 23-летний Перейра два последних сезона провёл на правах аренды в "Ницце", сыграл 57 матчей, забил 2 гола и сделал 10 ассистов. | http://soccernews.ru

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