"Тоттенхэм" назвал "Атлетико" цену на Эриксена

Теги тоттенхэматлетико мадридкристиан эриксентрансферы

"Тоттенхэм" назвал "Атлетико" цену на Эриксена

"Тоттенхэм" и "Атлетико" ведут переговоры о трансфере полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает журналист Танкреди Палмери.

По его информации, "шпоры" объявили "матрасникам", что стоимость 27-летнего датчанина составляет 70 миллионов евро.

Стоит отметить, что СМИ также сватают звёздного хавбека в "Реал", "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что следующим летом истекает контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" и футболист пока отказывается его продлевать.

Не пропустите: "Тоттенхэм" готов в 2,5 раза увеличить зарплату Эриксена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" удержал победу над "Крыльями Советов"

"Арсенал" удержал победу над "Крыльями Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов