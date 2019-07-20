"Тоттенхэм" назвал "Атлетико" цену на Эриксена

"Тоттенхэм" и "Атлетико" ведут переговоры о трансфере полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает журналист Танкреди Палмери.

По его информации, "шпоры" объявили "матрасникам", что стоимость 27-летнего датчанина составляет 70 миллионов евро.

Стоит отметить, что СМИ также сватают звёздного хавбека в "Реал", "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что следующим летом истекает контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" и футболист пока отказывается его продлевать.

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