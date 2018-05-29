"Тоттенхэм" назвал "Барселоне" цену на Эриксена

Лондонский "Тоттенхэм" назвал цену на своего полузащитника Кристиана Эриксена, интерес к которому проявляет каталонская "Барселона".

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом "шпоры" будут готовы отпустить 26-летнего хавбека на "Камп Ноу", если "сине-гранатовые" выложат за него не менее 90 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 13 результативных передачей в 47 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Барселона" определила Эриксена альтернативой Гризманну. | soccernews.ru