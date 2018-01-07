"Тоттенхэм" назвал цену на Кейна

"Тоттенхэм" назвал "Реалу" сумму, за которую готов расстаться с форвардом Харри Кейном.

Как сообщает Mirror, президент "шпор" Дэниел Леви потребовал у "Реала" за игрока 338 миллионов евро.

Напомним, что "Тоттенхэм" ведет переговоры с Кейном о продлении контракта.

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