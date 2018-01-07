"Тоттенхэм" назвал цену на Кейна

Теги тоттенхэмреал мадридхарри кейн

"Тоттенхэм" назвал цену на Кейна

"Тоттенхэм" назвал "Реалу" сумму, за которую готов расстаться с форвардом Харри Кейном.

Как сообщает Mirror, президент "шпор" Дэниел Леви потребовал у "Реала" за игрока 338 миллионов евро.

Напомним, что "Тоттенхэм" ведет переговоры с Кейном о продлении контракта.

Читайте также: У "Реала" появился конкурент в борьбе за Кейна. | http://soccernews.ru

комментарии
ска

вотолень

Ответить
Евгений

Он перепил на Новогодних праздниках.

Ответить
Дмитрий

Почему перепил сразу? Это же Леви! Он еврей по национальности че вы от него еще хотели?!

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов