"Тоттенхэм" назвал цену на Муссу Сиссоко

"Тоттенхэм" в январе готов продать своего полузащитника Муссу Сиссоко, сообщает The Daily Mirror.

По сведениям издания, "шпоры" расстанутся с 28-летним французом, если по нему поступит предложение в размере не менее 34 миллионов евро.

В этом сезоне Сиссоко сыграл за "Тоттенхэм" 29 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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