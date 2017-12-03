"Тоттенхэм" назвал цену на Роуза

Теги тоттенхэмманчестер юнайтеддэнни роуз

"Тоттенхэм" назвал цену на РоузаЛондонский "Тоттенхэм" назвал цену на своего защитника Дэнни Роуза, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, расстаться со своим 27-летним беком, главным претендентом на которого называется "Манчестер Юнайтед", будет готов за сумму в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Роуз сыграл лишь в 5 матчах за "Тоттенхэм". Отметиться результативными действиями в них ему не удалось.

Напомним, вчера "Тоттенхэм" не смог обыграть "Уотфорд". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов