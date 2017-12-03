"Тоттенхэм" назвал цену на Роуза

Лондонский "Тоттенхэм" назвал цену на своего защитника Дэнни Роуза, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, расстаться со своим 27-летним беком, главным претендентом на которого называется "Манчестер Юнайтед", будет готов за сумму в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Роуз сыграл лишь в 5 матчах за "Тоттенхэм". Отметиться результативными действиями в них ему не удалось.

Напомним, вчера "Тоттенхэм" не смог обыграть "Уотфорд". | soccernews.ru