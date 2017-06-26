"Тоттенхэм" назвал цену, за которую готов продать Кейна

Теги тоттенхэмхарри кейн

"Тоттенхэм" назвал цену, за которую готов продать КейнаЛондонский "Тоттенхэм" назвал цену, за которую клуб готов будет продать своего ведущего бомбардира Харри Кейна.

Как информирует Independent, президент "шпор" Дэниел Леви сообщил, что он готов будет расстаться с 23-летним нападающим, если клубу поступит предложение в размере 225 млн евро.

В завершившемся сезоне Кейн забил 35 мячей и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Моуринью нацелился на лучшего бомбардира АПЛ. | soccernews.ru

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