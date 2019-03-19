"Тоттенхэм" назвал дату и время начала церемонии открытия нового стадиона

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"Тоттенхэм" назвал дату и время начала церемонии открытия нового стадиона

Церемония открытия нового стадиона "Тоттенхэм Стэдиум" состоится 3 апреля и начнется в 16.45 (мск).

Мероприятие пройдет перед матчем 31-го тура АПЛ "Тоттенхэма" с "Кристал Пэлас".

На данный момент, команды играет домашние матчи на стадионе "Уэмбли". До этого у них был "Уайт Харт Лэйн", который демонтировали в 2017 году.

"Тоттенхэм" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 61 балл.

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