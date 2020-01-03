"Тоттенхэм" назвал диагноз Кейна

"Тоттенхэм" сделал заявление касательно травмы форварда Харри Кейна.

Как сообщает сайт клуба, в ходе медосмотра у футболиста была выявлена травма мышц бедра. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

В этом сезоне на счету Кейна 17 забитых мячей и два ассиста в 25 играх.

После 21 тура "шпоры" идет в АПЛ на шестом месте, имея в активе 30 очков.

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