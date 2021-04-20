"Тоттенхэм" назвал имя исполняющего обязанности главного тренера
Фото сайт "Тоттенхэма"
Стало известно, кто будет временным наставником "Тоттенхэма" после вчерашнего увольнения Жозе Моуринью.
Как сообщает официальный сайт клуба, исполняющим обязанности главного тренера стал Райан Мэйсон, ранее работавший в академии "шпор".
В штаб нового рулевого вошли помощники Крис Пауэлл, Найджел Гиббс и Ледли Кинг, а также специалист по работе с вратарями Мишель Ворм.
Мэйсон будет работать с основной командой "Тоттенхэма" до конца нынешнего сезона.
Летом английский коллектив может возглавить Нуну Эшпириту Санту, Юлиан Нагельсманн, Юрген Клинсманн или Брендан Роджерс.
Не пропустите: Моуринью отказался комментировать своё увольнение из "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Два итальянских клуба хотят купить Азмуна
-
Агент: "Работа в "Спартаке" может заинтересовать Венгера"
-
"Динамо" продлило контракт с Захаряном: названы условия нового соглашения
-
Тебас громко высказался о создании Суперлиги
-
Один из участников Суперлиги клубов может отказаться от выступления в турнире
-
"Вулверхэмптон" объявил себя чемпионом Англии в сезоне-2018/2019
-
Зидан ответил на вопрос о создании Суперлиги
-
Капитан "Манчестер Юнайтед" устроил скандал из-за участия клуба в Суперлиге
-
Названа дата рассмотрения в суде дела Кокорина-Мамаева
-
"Реал" и английские топ-клубы не будут исключены из еврокубков нынешнего сезона
-
Чеферин обратился к клубам АПЛ, согласившимся выступать в Суперлиге
-
1
Ещё пять клубов поддержали главу судейского комитета РФС
-
"Ливерпуль" нацелился на форварда "Астон Виллы"
-
В "Рубине" отреагировали на слухи об интересе к Пелкасу
-
"Краснодар" нашёл замену Вильене в ЦСКА
-
"Тоттенхэм" назвал имя исполняющего обязанности главного тренера
-
Инфантино высказался о создании Суперлиги Европы
-
"Спартак" вслед за "Ростовом" поддержал главу судейского комитета РФС
-
Перес рассказал о переговорах с Лапортой по поводу создания Суперлиги Европы
-
Футболисты украинского клуба устроили пьяный дебош в поезде
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18