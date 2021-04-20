"Тоттенхэм" назвал имя исполняющего обязанности главного тренера

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"Тоттенхэм" назвал имя исполняющего обязанности главного тренера

Фото сайт "Тоттенхэма"

Стало известно, кто будет временным наставником "Тоттенхэма" после вчерашнего увольнения Жозе Моуринью.

Как сообщает официальный сайт клуба, исполняющим обязанности главного тренера стал Райан Мэйсон, ранее работавший в академии "шпор".

В штаб нового рулевого вошли помощники Крис ПауэллНайджел Гиббс и Ледли Кинг, а также специалист по работе с вратарями Мишель Ворм.

Мэйсон будет работать с основной командой "Тоттенхэма" до конца нынешнего сезона.

Летом английский коллектив может возглавить Нуну Эшпириту СантуЮлиан НагельсманнЮрген Клинсманн или Брендан Роджерс.

Не пропустите: Моуринью отказался комментировать своё увольнение из "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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