"Тоттенхэм" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Алдервейрелда

Лондонский "Тоттенхэм" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость своего защитника Тоби Алдервейрелда.

Как сообщает Daily Mail, "шпоры" оценили бельгийского центрбека в 68 миллионов евро, хотя изначально требовали за него 85 миллионов.

Напомним, что контракт 29-летнего Алдервейрелда с "Тоттенхэмом" истекает через год, поэтому маловероятно, что "МЮ" согласится платить за возрастного футболиста, который следующим летом станет свободным агентом, такую сумму.

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