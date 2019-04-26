"Тоттенхэм" назвал "Реалу" цену Эриксена

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"Тоттенхэм" назвал "Реалу" цену Эриксена

"Тоттенхэм" и "Реал" ведут переговоры о трансфере полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "шпоры" готовы отпустить звёздного хавбека в королевский клуб за 150 миллионов евро.

Стоит отметить, что контракт датчанина с "Тоттенхэмом" истекает в 2020 году.

В текущем сезоне 27-летний Эриксен сыграл за лондонскую команду 45 матчей, забил 9 голов и сделал 17 ассистов.

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