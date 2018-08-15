"Тоттенхэм" назвал "Реалу" цену на Эриксена
Лондонский "Тоттенхэм" назвал мадридскому "Реалу" трансферную цену на своего полузащитника Кристиана Эриксена.
Так, по сведениям сайта известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "шпоры" сообщили королевскому клубу, что будут готовы расстаться с 26-летним хавбеком, если получат за него компенсацию в размере 200 миллионов евро.
Напомним, ранее "Реал" отправил "Тоттенхэму" запрос по трансферу Эриксена. | soccernews.ru
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