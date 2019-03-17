"Тоттенхэм" назвал "Реалу" стоимость Эриксена

"Тоттенхэм" может продать мадридскому "Реалу" датского полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает Goal.

По сведениям издания, английский клуб готов расстаться с игроком за 225 миллионов евро. При этом, контракт хавбека со "шпорами" истекает летом 2018 года и он отказался его продлевать.

В нынешнем сезоне 27-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

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