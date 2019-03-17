"Тоттенхэм" назвал "Реалу" стоимость Эриксена
"Тоттенхэм" может продать мадридскому "Реалу" датского полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает Goal.
По сведениям издания, английский клуб готов расстаться с игроком за 225 миллионов евро. При этом, контракт хавбека со "шпорами" истекает летом 2018 года и он отказался его продлевать.
В нынешнем сезоне 27-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Борнмут
|31
|38
|12
|Эвертон
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14