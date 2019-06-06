"Тоттенхэм" назвал "Реалу" стоимость Эриксена
"Реал" ведёт переговоры с "Тоттенхэмом" о трансфере полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает The Times.
По сведениям издания, "шпоры" проинформировали королевский клуб, что за звёздного датчанина придётся заплатить более 113 миллионов евро.
Ранее стало известно, что "бланкос" не намерены предлагать за 27-летнего футболиста более 70 миллионов.
Сам Эриксен накануне заявил о желании сменить команду, проявив заинтересованность в переходе в "Реал".
Контракт хавбека с "Тоттенхэмом" истекает в 2020 году. Таким образом, следующим летом он может стать свободным агентом.
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