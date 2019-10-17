"Тоттенхэм" назвал "Реалу" условие по трансферу Эриксена

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"Тоттенхэм" назвал "Реалу" условие по трансферу Эриксена

"Тоттенхэм" начал вести торги с "Реалом" по трансферу хавбека Кристиана Эриксена.

Как сообщает Football Espana, "шпоры" просят мадридский клуб о включении в сделку хавбека Иско. Ранее сообщалось, что Иско хочет сменить клуб, чтобы иметь достаточно игровой практики для попадания на Евро-2020.

Напомним, что контракт Эриксена с клубом истекает следующим летом, поэтому его трансферная стоимость оценивается всего в 20 миллионов евро.

Ранее активный интерес к датчанину также проявляла мюнхенская "Бавария".

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