"Тоттенхэм" назвал сроки восстановления травмированного Льориса
Французский вратарь лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис перенес операцию по поводу травмы локтя, сообщает официальный сайт клуба.
Ожидается, что голкипер вернется в строй не раньше начала 2020 года. Таким образом, он пропустит несколько матчей чемпионата Англии, а также оставшиеся два поединка группового турнира Лиги Чемпионов.
32-летний Льорис выступает за "Тоттенхэм" с 2008 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. Его контракт со "шпорами" действует до лета 2022 года.
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|М
|О
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|Лестер Сити
|11
|23
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|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
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|Шеффилд Юнайтед
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|16
|7
|Борнмут
|11
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|Брайтон & Хоув Альбион
|11
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|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
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|Манчестер Юнайтед
|11
|13
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|Вулверхэмптон
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|12
|Вест Хэм Юнайтед
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|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
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|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
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|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
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|Саутгемптон
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|Норвич Сити
|11
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|Уотфорд
|11
|5