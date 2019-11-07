"Тоттенхэм" назвал сроки восстановления травмированного Льориса



Французский вратарь лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис перенес операцию по поводу травмы локтя, сообщает официальный сайт клуба.

Ожидается, что голкипер вернется в строй не раньше начала 2020 года. Таким образом, он пропустит несколько матчей чемпионата Англии, а также оставшиеся два поединка группового турнира Лиги Чемпионов.

32-летний Льорис выступает за "Тоттенхэм" с 2008 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. Его контракт со "шпорами" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" оригинально пошутил над Уокером. | http://soccernews.ru