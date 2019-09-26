"Тоттенхэм" назвал стоимость Кейна

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"Тоттенхэм" назвал стоимость Кейна

Руководство "Тоттенхэма" намерено сохранить в составе своего ведущего нападающего Харри Кейна.

В связи с этим, как сообщает The Telegraph, "шпоры" установили на звёздного англичанина огромный ценник - 282 миллиона евро.

Ранее СМИ писали об интересе к форварду со стороны "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 7 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 150 миллионов евро.

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