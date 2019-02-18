"Тоттенхэм" назвал сумму, за которую готов отпустить Почеттино в "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" все еще рассматривает вариант с приглашением наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Как сообщает The Sun, руководство "шпор" не против отпустить аргентинца, если "МЮ" выплатит за него 39 миллионов евро. Отмечается, что "красные дьяволы" согласны на эти условия.
Напомним, что сейчас обязанности тренера исполняет Уле Гуннар Сульшер, который в декабре 2018 года сменил на этом посту Жозе Моуринью.
После 26 туров "МЮ" идет на 4-м месте и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 14 очков.
Читайте также: Сульшер провел важную встречу с руководством "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11