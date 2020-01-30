"Тоттенхэм" назвал свои условия трансфера Бэйла

"Тоттенхэм" готов вернуть вингера Гарета Бэйла, выступающего за "Реал".

Как сообщает Daily Mail, в ближайшее время представители клубов обсудят возможность трансфера 30-летнего валлийца.

"Шпоры" готовы подписать Бэйла, однако ему придется пойти на существенное снижение зарплаты. Также клуб дал понять "Реалу", что не готов платить за игрока большую сумму.

Напомним, что "Реал" приобрел Бэйла у "Тоттенхэма" в 2013 году за 100 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Бэйла три гола и два ассиста в 15 играх.

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