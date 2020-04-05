"Тоттенхэм" назвал "Ювентусу" стоимость Кейна

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"Тоттенхэм" назвал "Ювентусу" стоимость Кейна

"Ювентус" заинтересовался нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, лондонский клуб оценил футболиста в 120 миллионов евро. Сам игрок не прочь сменить клуб, так как сомневается, что сможет бороться за трофеи в составе "шпор".

Данная сумма может оказаться слишком высокой для "Ювентуса", который, как и все остальные клубы, несет убытки из-за приостановки сезона, связанной с пандемией китайского коронавируса. Также проблемой для трансфера может стать высокая зарплата англичанина, который получает 12 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 26-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Реал" и "Манчестер Сити" являются главными претендентами на Кейна. | http://soccernews.ru
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