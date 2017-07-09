"Тоттенхэм" не будет продан Цукербергу

Руководство "Тоттенхэма" не собирается продавать клуб американскому бизнесмену Марку Цукербергу, сообщает официальный сайт клуба.

"Компания Ротшильда стала партнером "Тоттенхэма" по финансированию нового стадиона. Из-за этого появилось много разных слухов. Мы договорились с консорциумом банков для финансирования строительства. Это оптимальное решение для нашего клуба. При этом мы не участвует ни в каких переговорах о продаже клуба", - говорится в заявлении "шпор".

Ранее сообщалось, что компания, принадлежащая Цукербергу готова выкупить "Тоттенхэм" за 1 миллиард 140 миллионов евро.

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