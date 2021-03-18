"Тоттенхэм" не будет выкупать Карлоса Винисиуса

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"Тоттенхэм" не планирует оставлять в команде форварда Карлоса Винисиуса, который играет за клуб на правах арендного соглашения с "Бенфикой", сообщает Football Insider.

По данным источника, в обратном случае "шпорам" было бы необходимо заплатить 38 миллионов фунтов. Такую сумму боссы лондонского клуба тратить не готовы.

25-летний бразилец выступает за "Тоттенхэм" с октября 2020 года.

В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 21 матче. В его активе 9 голов и 3 результативных передачи.

По оценкам аналитического портал Transfermarkt.com, стоимость игрока составляет 18 миллионов фунтов.