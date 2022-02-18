"Тоттенхэм" не хочет, чтобы Конте контактировал с прессой из Италии

Теги тоттенхэмантонио конте

"Тоттенхэм" не хочет, чтобы Конте контактировал с прессой из Италии

Фото: инстаграм Конте\Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался на тему реакции "шпор" на его общение с итальянской прессой.

"Я не понимаю, почему кто-то хочет создать мне проблемы. Президент знает, что я имел ввиду. Извините, но я обеспокоен этой ситуацией. 

Клуб теперь не хочет, чтобы я разговаривал с итальянской прессой, потому что перевод не был точным.

Я всегда говорил, что мне нравится в "Тоттенхэме", нравится работать с этими игроками. Я всегда говорил это.

У нас впереди четыре месяца сезона, и мы должны сделать все возможное, чтобы финишировать на самом лучшем месте в таблице", – сказал итальянский специалист.

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