"Тоттенхэм" не может договориться с "Астон Виллой" по трансферу Грилиша

Теги тоттенхэмастон вилладжек грилиш

"Тоттенхэм" не может договориться с "Астон Виллой" по трансферу Грилиша

"Тоттенхэм" не может договориться с "Астон Виллой" по трансферу полузащитника Джека Грилиша.

Как сообщает The Telegraph, бирмингемский клуб требует за своего лидера более 45 миллионов евро, однако президент "шпор" Дэниэл Леви считает эту сумму завышенной.

Чтобы получить скидку "Тоттенхэм" готов включить в сделку двух своих игроков - защитника Кэмерона Картер-Викерса и хавбека Джошуа Оному.

Не пропустите: Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов