"Тоттенхэм" не может договориться с "Астон Виллой" по трансферу Грилиша

"Тоттенхэм" не может договориться с "Астон Виллой" по трансферу полузащитника Джека Грилиша.

Как сообщает The Telegraph, бирмингемский клуб требует за своего лидера более 45 миллионов евро, однако президент "шпор" Дэниэл Леви считает эту сумму завышенной.

Чтобы получить скидку "Тоттенхэм" готов включить в сделку двух своих игроков - защитника Кэмерона Картер-Викерса и хавбека Джошуа Оному.

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