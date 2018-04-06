"Тоттенхэм" не может договориться с Дембеле о продлении контракта

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"Тоттенхэм" не может договориться с Дембеле о продлении контракта

Лондонский "Тоттенхэм" не может договориться с полузащитником Мусой Дембеле о продлении контракта.

Как сообщает The Telegraph, у сторон пока не получается согласовать срок нового соглашения. 30-летний бельгиец хочет заключить трёхлетний договор, однако руководство "шпор" сомневается в целесообразности такого шага из-за возраста хавбека и его подверженности травмам.

Напомним, что действующий контракт Дембеле с "Тоттенхэмом" истекает летом 2019 года. 

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