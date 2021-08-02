"Тоттенхэм" не намерен отпускать Харри Кейна

Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Будущее нападающего "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейна остается неопределенным

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "шпоры" настаивают на том, что они хотят оставить футболиста у себя после того, как месяц назад отклонили предложение в размере 100 миллионов фунтов.

По информации источника, Кейн хочет играть в Лиге чемпионов. Если "Тоттенхэм" изменит свою позицию, "Манчестер Сити" будет готов к возобновлению переговоров.

Также не пропустите: "Барселона" представила Эмерсона. | http://soccernews.ru