"Тоттенхэм" не отдаст Алли в ПСЖ, пока ему не будет найдена замена

В ПСЖ все еще планируют подписать хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас переговоры между клубами продолжаются и соглашение практически достигнуто. Скорее всего это будет аренда до конца сезона без права выкупа. Отмечается, что сам игрок хотел бы сменит клуб для получения игровой практики.

Однако "Тоттенхэм" не позволит англичанину уйти, пока не найдет ему замену.

