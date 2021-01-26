"Тоттенхэм" не отдаст Алли в ПСЖ, пока ему не будет найдена замена

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"Тоттенхэм" не отдаст Алли в ПСЖ, пока ему не будет найдена заменаВ ПСЖ все еще планируют подписать хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли

По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас переговоры между клубами продолжаются и соглашение практически достигнуто. Скорее всего это будет аренда до конца сезона без права выкупа. Отмечается, что сам игрок хотел бы сменит клуб для получения игровой практики.

Однако "Тоттенхэм" не позволит англичанину уйти, пока не найдет ему замену.

В сезоне 2020/2021 в АПЛ 24-летний футболист выходил на поле всего в 4 матчах.

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