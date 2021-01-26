"Тоттенхэм" не отдаст Алли в ПСЖ, пока ему не будет найдена замена
В ПСЖ все еще планируют подписать хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас переговоры между клубами продолжаются и соглашение практически достигнуто. Скорее всего это будет аренда до конца сезона без права выкупа. Отмечается, что сам игрок хотел бы сменит клуб для получения игровой практики.
Однако "Тоттенхэм" не позволит англичанину уйти, пока не найдет ему замену.
PSG are pushing to sign Dele Alli and the player wants to go, as reported two weeks ago.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2021
More: talks are now advanced, deal almost ‘ready’ on loan until the end of the season [NO buy option].
...but Tottenham are refusing to let Dele go until they find a replacement. #THFC https://t.co/ufdHfTb5Qt
В сезоне 2020/2021 в АПЛ 24-летний футболист выходил на поле всего в 4 матчах.
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