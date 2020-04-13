"Тоттенхэм" не отпустит Кейна в другой клуб АПЛ

Нападающий Харри Кейн в случае ухода из "Тоттенхэма" продолжит карьеру за границей, утверждает Sky Sports.

По информации источника, руководство "шпор" готово заблокировать продажу футболиста в другой клуб АПЛ, поскольку не хочет усиливать конкурентов.

Напомним, что интерес к звёздному форварду проявляли "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", а также "Реал" и "Ювентус".

26-летний Кейн более трёх месяцев восстанавливается после разрыва подколенного сухожилия. В текущем сезоне он забил 17 голов в 25 матчах.

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