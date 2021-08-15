"Тоттенхэм" не отпустит Кейна в "Манчестер Сити" этим летом

Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн с высокой долей вероятности останется в стане "шпор" как минимум на еще один сезон.

Как сообщает The Times, президент лондонского клуба Дэниэл Леви не меняет позицию по вопросу будущего нападающего сборной Англии и хочет сохранить его в составе "Тоттенхэма".

В руководстве "шпор" считают, что "Манчестер Сити" начал действовать слишком поздно. До закрытия трансферного окна осталось 17 дней, поэтому "Тоттенхэму" будет проблематично найти замену для основного форварда

Стороны могут вернуться к переговорам о будущем футболиста по окончании этого сезона, когда у Харри Кейна останется два года по действующему контракту с "Тоттенхэмом".

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