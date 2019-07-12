"Тоттенхэм" не получал предложений по Эриксену

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"Тоттенхэм" не получал предложений по Эриксену

У "Тоттенхэма" возникли проблемы с продажей полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "шпоры" готовы расстаться со звёздным датчанином, чтобы не потерять его через год бесплатно, однако у клуба нет ни одного предложения по его трансферу.

Ранее СМИ утверждали, что купить 27-летнего футболиста хотят "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Интер" и "Ювентус".

"Тоттенхэм" намерен выручить от продажи Эриксена не менее 70 миллионов евро.

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