"Тоттенхэм" не продаст зимой Льориса и Алли

Тренерский штаб лондонского "Тоттенхэма" рассчитывает во второй части сезона на вратаря Уго Льориса и полузащитника Деле Алли.

По информации Daily Mail, "шпоры" дали понять ПСЖ, что не отпустят француза и англичанина во время зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что вероятный будущий главный тренер парижан Маурисио Почеттино хочет видеть в своей новой команде Льориса и Алли.

Напомним, что аргентинский наставник знаком с указанными футболистами по совместной работе как раз в "Тоттенхэме".

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