"Тоттенхэм" не проигрывает уже 12 матчей в АПЛ подряд - второй результат в истории клуба

Теги тоттенхэм

"Тоттенхэм" не проигрывает уже 12 матчей в АПЛ подряд - второй результат в истории клуба

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде победил "Борнмут" со счетом 4:1.

Этот матч стал 12-м подряд без поражений для лондонского клуба в Премьер-лиге.

В последний раз "шпор" проигрывали в 18-м туре, когда уступили "Манчестер Сити" (1:4).

Стоит отметить, что эта серия является второй по длине в истории "Тоттенхэма". Лучший результат клуб показал в 2015 году - 14 матчей без поражений.

Не пропустите: Дубль Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу над "Борнмутом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018

Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов