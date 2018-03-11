"Тоттенхэм" не проигрывает уже 12 матчей в АПЛ подряд - второй результат в истории клуба

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде победил "Борнмут" со счетом 4:1.

Этот матч стал 12-м подряд без поражений для лондонского клуба в Премьер-лиге.

В последний раз "шпор" проигрывали в 18-м туре, когда уступили "Манчестер Сити" (1:4).

Стоит отметить, что эта серия является второй по длине в истории "Тоттенхэма". Лучший результат клуб показал в 2015 году - 14 матчей без поражений.

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