"Тоттенхэм" не проигрывает уже 12 матчей в АПЛ подряд - второй результат в истории клуба
В матче 30-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде победил "Борнмут" со счетом 4:1.
Этот матч стал 12-м подряд без поражений для лондонского клуба в Премьер-лиге.
В последний раз "шпор" проигрывали в 18-м туре, когда уступили "Манчестер Сити" (1:4).
Стоит отметить, что эта серия является второй по длине в истории "Тоттенхэма". Лучший результат клуб показал в 2015 году - 14 матчей без поражений.
Не пропустите: Дубль Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу над "Борнмутом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|30
|60
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|30
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20