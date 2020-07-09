"Тоттенхэм" не смог обыграть "Борнмут" в матче АПЛ

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"Тоттенхэм" не смог обыграть "Борнмут" в матче АПЛ

Состоялись два матча 34-го тура чемпионата Англии. "Борнмут" и "Тоттенхэм" сыграли вничью со счетом 0:0. "Эвертон" и "Саутгемптон" также не выявили победителя - 1:1

"Борнмут" – "Тоттенхэм" - 0:0

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Ло Чельсо (Ндомбеле, 46), Уинкс, Ламела, Сиссоко (Лукас Моура, 75), Бергвейн (Сон Хын Мин, 46), Кейн.

"Эвертон" – "Саутгемптон" - 1:1 (1:1)
Голы: Ингз, 31 - 0:1, Ришарлисон, 43 - 1:1

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