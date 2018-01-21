"Тоттенхэм" не смог обыграть "Саутгемптон"
В рамках 24-го тура АПЛ "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Саутгемптоном".
"Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 1:1
Голы: Санчес (аг), 15 - 1:0, Кейн, 18 - 1:1
"Саутгемптон": Маккарти, Бертран, Худт, Стивенс, Соареш, Уорд-Проуз, Тадич, Хейбьерг (Буфаль, 65), Ромеу, Лемина (Дэвис, 80), Габбьядини (Обафеми, 82).
"Тоттенхэм": Ворм, Санчес, Дэвис, Орье (Триппьер, 72), Вертонген, Алли, Дайер, Дембеле (Ваньяма, 85), Сиссоко, Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 70).
Предупреждения: Стивенс (48), Сиссоко (57), Ромеу (60), Дембеле (75), Триппьер (78). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|23
|17