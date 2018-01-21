"Тоттенхэм" не смог обыграть "Саутгемптон"

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"Тоттенхэм" не смог обыграть "Саутгемптон"

В рамках 24-го тура АПЛ "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Саутгемптоном".

"Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Санчес (аг), 15 - 1:0, Кейн, 18 - 1:1

"Саутгемптон": Маккарти, Бертран, Худт, Стивенс, Соареш, Уорд-Проуз, Тадич, Хейбьерг (Буфаль, 65), Ромеу, Лемина (Дэвис, 80), Габбьядини (Обафеми, 82).

"Тоттенхэм": Ворм, Санчес, Дэвис, Орье (Триппьер, 72), Вертонген, Алли, Дайер, Дембеле (Ваньяма, 85), Сиссоко, Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 70).

Предупреждения: Стивенс (48), Сиссоко (57), Ромеу (60), Дембеле (75), Триппьер (78). | http://soccernews.ru

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