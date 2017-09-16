"Тоттенхэм" не смог обыграть "Суонси"

В матче 5-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Тоттенхэм" на своем поле сыграл вничью с "Суонси".

"Тоттенхэм" - "Суонси" - 0:0

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Хосабед, Вертонген, Триппьер, Сиссоко (Орье, 63), Дайер, Сон (Льоренте, 74), Эриксен, Алли, Кейн.

"Суонси": Фабьянски, Ван дер Хорн (Раутледж, 85), Фернандес, Моусон, Нотон, Санчес (Фер, 58), Клукас, Кэррол, Ольссон, Айю, Абрахам (Бони, 72).

Напомним, ранее "Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд". | soccernews.ru