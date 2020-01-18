"Тоттенхэм" не смог обыграть "Уотфорд" в матче 23-го тура АПЛ
"Тоттенхэм" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии не смог обыграть "Уотфорд".
"Шпоры" не могу победить на протяжении 4-х матчей в АПЛ. За это время клуб набрал лишь 2 балла.
"Уотфорд" - "Тоттенхэм" - 0:0
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Доусон, Масина, Капуэ, Чалоба (Перейра, 79), Дукуре, Дини, Деулофеу, Сарр (Пуссетто, 89).
"Тоттенхэм": Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Танганга, Уинкс, Алли (Эриксен, 73), Ло Сельсо (Фернандеш, 80), Сон Хын Мин, Ламела, Лукас Моура.
В турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм" занимает 8 место, набрав 23 балла. У "Уотфорда" 16 позиция.
А еще: Моуринью прокомментировал интерес "Тоттенхэма" к Зе Луишу| http://soccernews.ru
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