"Тоттенхэм" не смог обыграть "Уотфорд" в матче 23-го тура АПЛ

"Тоттенхэм" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии не смог обыграть "Уотфорд".

"Шпоры" не могу победить на протяжении 4-х матчей в АПЛ. За это время клуб набрал лишь 2 балла.

"Уотфорд" - "Тоттенхэм" - 0:0

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Доусон, Масина, Капуэ, Чалоба (Перейра, 79), Дукуре, Дини, Деулофеу, Сарр (Пуссетто, 89).

"Тоттенхэм": Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Танганга, Уинкс, Алли (Эриксен, 73), Ло Сельсо (Фернандеш, 80), Сон Хын Мин, Ламела, Лукас Моура.

В турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм" занимает 8 место, набрав 23 балла. У "Уотфорда" 16 позиция.

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