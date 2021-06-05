"Тоттенхэм" не смог переубедить Конте

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Итальянец Антонио Конте все-таки не возглавит "Тоттенхэм".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководству "шпор" не удалось убедить тренера в своем проекте. Даже не помогло предстоящее назначение на должность спортивного директора Фабио Паратичи, который ранее покинул "Ювентус".

Напомним, что Конте покинул "Интер" из-за разногласий с руководством. В минувшем сезоне клуб завоевал чемпионство.

"Тоттенхэм" в апреле уволил Жозе Моуринью с поста тренера. С тех пор и.о. тренера был Райан Мейсон.

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