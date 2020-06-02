"Тоттенхэм" не сможет подписать Виллиана, если не продаст кого-то из игроков
"Тоттенхэм" столкнулся с трудностями с подписанием бразильского полузащитника "Челси" Виллиана, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, лондонский клуб пока не готов платить футболисту зарплату в размере восьми миллионов евро в год. Для этого "шпорам" необходимо расстаться с одним из своих игроков. Одним из вариантов "на выход" является полузащитник Эрик Ламела.
Напомним, что контракт 31-летнего Виллиана с "Челси" истекает ближайшим летом. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.
Ранее сообщалось, что бразилец входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Арсенала".
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