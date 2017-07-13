"Тоттенхэм" не собирается продавать Дайера

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"Тоттенхэм" не собирается продавать Дайера

Лондонский "Тоттенхэм" не намерен рассматривать предложения о продаже полузащитника Эрика Дайера, сообщает Sky Sports.

Напомним, что интерес к 23-летнему хавбеку проявляет "Манчестер Юнайтед", который готов предложить за футболиста более 56 миллионов евро.

Стоит отметить, что контракт Дайера с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне он сыграл 48 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи. 

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